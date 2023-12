Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann von S-Bahn erfasst und schwer verletzt: Bundespolizei sucht nach Zeugen

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Am Sonntagmorgen erfasste eine S-Bahn der Linie 3 am S-Bahnhof Warschauer Straße einen Mann und verletzte ihn schwer. Inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass der Mann vor dem Unfall in eine körperliche Auseinandersetzung involviert war.

Gegen 4:30 Uhr erfasste eine S-Bahn der Linie S3 den Mann trotz einer Gefahrenbremsung des Triebfahrzeugführers bei Einfahrt in den S-Bahnhof Warschauer Straße. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste der 41-jährige Ukrainer reanimiert und notoperiert werden.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde nun bekannt, dass es kurz vor dem Unfall zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und einem bislang unbekannten Mann gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden Männer in Streit geraten sein, in dessen Folge es zu einer Rangelei auf dem Bahnsteig gekommen sei. Dabei fiel der 41-Jährige in das Gleis und verunfallte.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder Hinweise zu mutmaßlich beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell