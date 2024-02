POL-PPRP: Neue Versicherungskennzeichen ab März - Aus Schwarz wird Blau

Ludwigshafen (ots) - An den Haltestellen "Oppau" und "Gemeindehaus" wurde am 22.02.2024, zwischen 22:15 Uhr und 22:45 Uhr, durch eine bislang unbekannte Person die Verglasung eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

