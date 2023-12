BPOL NRW: Keine Ausweisdokumente - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl und mehrere Fahndungstreffer wegen Diebstals und räuberischer Erpressung

Dortmund - Friedrichshafen (ots) - Am gestrigen Nachmittag (17. Dezember) soll ein Mann in einem Schnellzug in Richtung Dortmund zunächst eine Reinigungskraft verbal und anschließend einen Bahnmitarbeiter körperlich angegangen haben. Gegen 17:15 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Dortmund über einen aggressiven Mann im ICE 618 in Richtung Dortmund informiert. Die ...

mehr