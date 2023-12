Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 28-Jähriger greift Zugbegleiter an - Bundespolizei stellt Aggressor

Dortmund - Friedrichshafen (ots)

Am gestrigen Nachmittag (17. Dezember) soll ein Mann in einem Schnellzug in Richtung Dortmund zunächst eine Reinigungskraft verbal und anschließend einen Bahnmitarbeiter körperlich angegangen haben.

Gegen 17:15 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Dortmund über einen aggressiven Mann im ICE 618 in Richtung Dortmund informiert. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zu dem Bahnsteig, an dem der Zug kurze Zeit später eintraf. Der 28-Jährige soll während der Fahrt eine Reinigungskraft verbal angegangen haben. Als ein Zugbegleiter auf die Situation aufmerksam wurde, soll er versucht haben, den deutschen Staatsbürger zu beruhigen. Dies schlug jedoch fehl, stattdessen soll er erst die Hand des 44-Jährigen weggeschlagen und ihm anschließend einen Stoß gegen die Brust verpasst haben. Daraufhin soll ein Fahrgast zu Hilfe gekommen sein, der den Aggressor fixierte, bis dieser sich beruhigte. Der Bahnmitarbeiter blieb bei der Tathandlung unverletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen.

Zur Feststellung seiner Identität brachten die Beamten den Mann aus Friedrichshafen in die Diensträume. Ermittlungen ergaben, dass dieser bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung trat.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

