Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handy gestohlen - Bundespolizisten stellen Dieb mit Hilfe von Videoauswertung

Essen - Siegen (ots)

Am Samstagmorgen (16. Dezember) soll ein zunächst Unbekannter im Hauptbahnhof Essen einer jungen Frau das Mobiltelefon entwendet haben. Bundespolizisten stellten den Mann schließlich samt Diebesgut, als er sich erneut im Hauptbahnhof aufhielt.

Gegen 9:40 Uhr suchte eine 23-Jährige die Bundespolizeiwache im Essener Hauptbahnhof auf. Die Deutsche gab an, dass ein Unbekannter ihr Smartphone gestohlen habe. Eine halbe Stunde zuvor sei sie am Gleis 12 angekommen. Zu diesem Zeitpunkt habe sich ihr Mobiltelefon in der rechten Jackentasche befunden. Anschließend habe sie den Bahnsteig gewechselt und habe die Rolltreppe zum Gleis 6 genutzt. Unmittelbar nach Ankunft auf dem Bahnsteig habe sie den Verlust ihres Handys bemerkt. Über die Kopfhörer habe sie jedoch weiterhin die Musik hören können. Eine sofortige Nachschau nach einem möglichen Tatverdächtigen lief ohne Erfolg, woraufhin sie die Wache aufsuchte.

Angaben zu einem Tatverdächtigen konnte die Siegenerin nicht machen. Mit Hilfe einer sofortigen Videoauswertung konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden, welcher sich unmittelbar hinter der Geschädigten auf der Rolltreppe befand. Zudem hielt der algerische Staatsangehörige nach Ankunft auf dem Bahnsteig ein zweites Smartphone in seiner Hand und verließ diesen sofort über den Treppenabgang wieder. Anschließend verließ der Verdächtige den Hauptbahnhof.

Wenige Minuten später stellten Bundespolizisten den 30-Jährigen nach erneutem Betreten des Hauptbahnhofs in der S-Bahn. Bei der Durchsuchung des Esseners fanden die Einsatzkräfte das Mobiltelefon der Geschädigten auf. Dieses erhielt die sichtlich glückliche Eigentümerin dann zurück.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell