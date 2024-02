Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall Prioreier Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 05.02.2024/ Uhrzeit: 17:01 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Prioreier Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungshubschrauber (RTH), Rettungsdienst (RD)/ Polizei/ Bericht (hb): Am Montagnachmittag wurde der Löschzug Breckerfeld zu einem Motorradunfall auf der Prioreier Straße alarmiert. Dort hatte ein 30jähriger Motorradfahrer in Fahrtrichtung Hagen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war vor die Leitplanke geprallt. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Fahrer. Für den mitalarmierten Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg sicherten die Einsatzkräfte den Landeplatz und übernahmen zudem den Brandschutz. Der Einsatz endete für die Feuerwehr nach rund 90 Minuten mit Start des Rettungshubschraubers, der den Patienten in ein Krankenhaus flog und Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei. Diese sperrte während des Einsatzes und der späteren Unfallaufnahme die Prioreier Straße in beide Richtungen. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

