Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizeirevier Duisburg - Gesuchter stellt sich selbst

Duisburg (ots)

Ein Mann (27) erschien am Montagabend (18. März), um 18.40 Uhr auf der Wache der Bundespolizei in Duisburg und gab bekannt, dass per Haftbefehl nach ihm gesucht werde. Der 27-Jährige war mehrfach ausgeschrieben, wurde festgenommen und an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

Beamte der Bundespolizei überprüften die Fingerabdrücke des 27-jährigen Syrers und stellten fest, dass drei Haftbefehle gegen den Mann vorlagen. Das Amtsgericht Weißenburg erließ wegen eines Wohnungseinbruchsdiebstahls und dem unentschuldigten Fernbleibens von der Hauptverhandlung einen Haftbefehl gegen den 27-Jährigen. Des Weiteren ordnete das Amtsgericht Nürnberg wegen eines begangenen Betruges Untersuchungshaft an. Der dritte Haftbefehl begründete sich auf ein Urteil vom Landgericht Arnsbach wegen sexuellen Übergriffs und sexueller Nötigung unter Gewaltanwendung. Hier wurde der Mann zu zwei Jahren Haft zur Strafvollstreckung verurteilt.

Dem Gesuchten wurden die Haftbefehle eröffnet. Die Beamten der Bundespolizei nahmen den Verurteilten fest und übergaben ihn an die nächste Justizvollzugsanstalt.

