Landkreis Sigmaringen (ots) - Pfullendorf Serie von Pfanddiebstahl reißt nicht ab Abermals zum Diebstahl von mehreren hundert Pfandflaschen kam es am Freitag gegen 22.39 Uhr bei einem Logistikstützpunkt eines Saftlieferanten in der Heiligenberger Straße in Pfullendorf. Dieser Diebstahl reiht sich ein in eine Diebstahlsserie, bei welcher es in den vergangenen 6 Wochen zu über 10 Diebstählen dieser Art von jeweils ...

mehr