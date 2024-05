Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbrüche in Schrebergartenanlage

Bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nach von Freitag auf Samstag in der Schrebergartenanlage im Gewerbegebiet Schwanenstraße mehrere Gartenhäuser auf. Hierbei wurden unter anderem Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 600.- Euro entwendet und Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet.

Bad Wurzach

Vorfahrtsmissachtung führt zu hohem Sachschaden

Kurz nach 12.00 Uhr kam es am gestrigen Samstag bei Bad Wurzach auf der L265 an der Einmündung der Riedhalde zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Lenker eines Ford Fusion missachtete die Vorfahrt eines auf der L265 fahrenden VW Tiguan. Durch den Zusammenstoß kam der VW von der Fahrbahn ab und prallte noch gegen ein Verkehrszeichen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 40.000.- Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Leutkirch

Junger Mann wird von mehreren Personen geschlagen

In der Nach von Samstag auf Sonntag kam es in Leutkirch am Stadion im Öschweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier männlicher Personen. Als ein 24-jähriger bereits am Boden lag, schlugen und traten die bislang unbekannten Begleitern seines 18-jährigen Kontrahenten ebenfalls noch auf den jungen Mann ein und verletzten diesen. Zur Untersuchung wurde der 24-Jährige unter anderem mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus verbracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos.

Leutkirch

Betrunkener fährt mit Mercedes in Vorgarten und gegen Garage

In Allmishofen kam am frühen Sonntagmorgen ein 23-jähriger Lenker eines AMG-Mercedes vermutlich aufgrund Alkoholbeeinflussung und überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Pkw von der Straße ab. Nachdem er durch einen an die Fahrbahn angrenzenden Garten gefahren war, kam er an einer Garage zu stehen, mit deren Tor er kollidierte. Ein beim Mercedes-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,00 Promille. Bei ihm wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt und er muss mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Der junge Mann blieb unverletzt, der an seinem Pkw entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000.- Euro geschätzt. An Grundstück und Garage entstand ein Schaden in Höhe von circa 15.000.- Euro.

Wangen

BMW verunfallt bei Aquaplaning

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Aquaplaning kam ein 37-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem BMW am Samstagnachmittag auf der Autobahn A96 bei Wangen im Allgäu von der Fahrbahn ab. Bei der folgenden Kollision mit der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000.- Euro. Während der Unfallaufnahme war die Bundesautobahn für eine knappe halbe Stunde in Fahrtrichtung Lindau gesperrt.

