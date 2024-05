POL-LWL: Gestohlene E-Bikes bei Verkehrskontrolle entdeckt

Dobin am See (ots) - Mit dem Bau seines Horstes auf einem Strommast zwischen Alt und Neu Schlagsdorf hat ein Fischadler am frühen Donnerstagabend einen Stromausfall in der Region verursacht. Wie ein Mitarbeiter des örtlichen Stromversorgungsbetriebes mitteilte, suche sich vermutlich immer der gleiche Fischadler seit einigen Jahren den gleichen Nistplatz auf dem Strommast aus. Jedoch führte sein Nestbau erneut zu einem ...

mehr