POL-LWL: Fischadler verursacht Stromausfall

Neustadt-Glewe (ots) - Nach dem Diebstahl eines PKW BMW X4 in Neustadt-Glewe in der Nacht zu Donnerstag sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen stand das Auto unter einem Carport auf dem Privatgrundstück in der Rudolf-Tarnow-Straße. In der Zeit von 22:30 Uhr bis 05:30 Uhr soll der graue BMW X4 (Baujahr 2014) entwendet worden sein. Das Fahrzeug ist mit einem Keyless Go-System ausgestattet. Der ...

mehr