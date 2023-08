POL-PDNR: Pkw auf Supermarktparkplatz beschädigt

Neuwied (ots) - Neuwied - Am 08.08.2023 wurde in der Zeit zwischen 12 Uhr und 14 Uhr eine Laserkontrolle auf dem Streckenabschnitt Alteck durchgeführt. Erlaubt sind Tempo 70 km/h. Es wurden insgesamt 6 Anzeigen gefertigt, der Tagesschnellste war 94 km/h schnell. Weitere Kontrollen werden folgen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle Telefon: 02631-878-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied ...

mehr