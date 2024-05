POL-LWL: Sprengung eines Zigarettenautomaten in Grabow - Polizei bittet um Mithilfe

Parchim (ots) - Ein aufmerksame Anwohner hat am Mittwochnachmittag in Damm bei Parchim eine Schildkröte am Straßenrand entdeckt. Die Suche nach dem Besitzer blieb bisher leider ohne Erfolg. Nach Angaben des Finders entdeckte er gegen 15:40 Uhr das etwa 26cm große Reptil an der Parchimer Straße in einem Grünstreifen direkt am Straßenrand. Die Befragung der umliegenden Anwohner sowie das Aufsuchen einer örtlichen ...

