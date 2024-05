Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Radfahrer trotz Stürze uneinsichtig

Boizenburg (ots)

Ein 17-jähriger Radfahrer stürzte am Dienstagnachmittag in Boizenburg mit seinem Rad und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Nach Angaben von Zeugen soll der Jugendliche gegen 17:00 Uhr wiederholt mit seinem Rad in der Stiftstraße / Düstere Gahre gestürzt sein. Eine Rettungswagenbesatzung stellte Abschürfungen an den Armen fest, die jedoch keiner weiteren Behandlungen bedurften. Nachdem ein Atemalkoholtest beim Radfahrer durch die alarmierten Polizisten einen Wert von 2,8 Promille ergab, wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Da sich der Tatverdächtige immer mehr gegen die Maßnahmen der Polizei wehrte und uneinsichtig zeigte, mussten ihm zeitweise Handschellen angelegt werden. Eine Richterin ordnete folglich Gewahrsam gegen den 17-Jährigen an, aus dem er am heutigen Morgen wieder entlassen werden konnte. Der Jugendliche muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

