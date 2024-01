POL-MA: Heidelberg/BAB 5: Schwerer Unfall auf der A5 - PM 2

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine Streife des Polizeireviers Weinheim kontrollierte am Montag um kurz nach 10:30 Uhr einen Ford in der Weststraße. Dessen 53-jähriger Fahrer öffnete die Scheibe der Fahrzeugtür allerdings nur einen Spalt weit und zeigte sich generell wenig kooperativ. So stellte er weder den Motor des Autos aus, noch nannte er seinen Namen. ...

