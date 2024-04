POL-ERB: Zwei E-Bikes vom Grundstück entwendet - Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen Am Sonntag (07.04.) wurde gegen 03.15 Uhr in der Kirchstraße eine 38-jährige Frau im Rahmen einer Auseinandersetzung von einem 25-jährigen Mann verletzt, so dass sie in einem Krankenhaus medizinisch versorgt wird. Der Täter war bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort, konnte aber kurze ...

