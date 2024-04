Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Frau bei Streitigkeiten verletzt

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Am Sonntag (07.04.) wurde gegen 03.15 Uhr in der Kirchstraße eine 38-jährige Frau im Rahmen einer Auseinandersetzung von einem 25-jährigen Mann verletzt, so dass sie in einem Krankenhaus medizinisch versorgt wird. Der Täter war bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort, konnte aber kurze Zeit später auf der Kostheimer Brücke angetroffen werden. Seiner Festnahme versuchte er sich durch einen Sprung in den Main zu entziehen. Dort konnte er durch die Wasserschutzpolizei aufgegriffen werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das K 10 in Rüsselsheim geführt und dauern an.

Hinweis für die Medienvertreter:

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt behält sich die weiteren Presseauskünfte zu den Ermittlungen vor.

Matthias Brosch, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell