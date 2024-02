Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Benz in Aßlar gestohlen+Opel in Herborn zerkratzt+Bronzestatur in Braunfels gestohlen

Dillenburg (ots)

Aßlar: Benz gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten Diebe einen grauen Mercedes. Der graue CLS mit dem amtlichen Kennzeichen "LDK-MM 700" parkte in der Bergstraße in Höhe der Hausnummer 40. Die Pollizei geht derzeit davon aus, dass die Diebe zwischen 20.00 Uhr und 10.30 Uhr das Fahrzeug mit einem technischen Mittel öffneten und starteten. Das Fahrzeug ließ sich mittels schlüssellosen Schließsystem bedienen. Möglicherweise ist hier ein Funkwellenverlängerer zum Einsatz gekommen. Mit dem 50.000 Euro teurem Gefährt machten sie sich anschließend aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleich des grauen Mercedes Benz nehmen die Ermittler der Wetzlarer Kriminalpolizei unter 06441/918-0 entgegen.

Herborn: Opel zerkratzt

Auf einem Parkplatz an der Professor-Sell-Straße zerkratzte ein Unbekannter den Lack eines Opel. Der Unbekannte machte sich am Montag (12.02.24) zwischen 08.45 und 10.15 Uhr an der Motorhaube und der rechten Fahrzeugseite des roten Astras zu schaffen. Hinweise zum Verursacher des etwa 1.200 Euro hohen Schadens nimmt die Polizei Herborn unter 02772/ 4705-0 entgegen.

Braunfels: Bronzestatur gestohlen

Ein Bronzefigur im Wert von etwa 850 Euro ließ ein Unbekannter von einem Friedhof im Schwaner Weg mitgehen. Der ungebetene Gast suchte zwischen 09.00 Uhr am Freitag (09.02.24) und 09.30 Uhr am Dienstag das Gelände auf und schraubte den Engel mit einer weißen Rose von einem Grab ab. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell