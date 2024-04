POL-DA: Rüsselsheim: Brand im Immanuel-Kant-Gymnasium

Bischofsheim (ots) - Am Freitag (05.04.) zwischen 06:00 Uhr und 12:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Golf, welcher in der Bahnhofstraße in Bischofsheim ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt war. Der entstandenen Sachschaden am geparkten Pkw wird auf 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer/in nimmt die Polizei ...

