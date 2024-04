Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Birkenau (ots)

Am Freitag (05.04.) zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr ereignete sich auf einem Supermarkt Parkplatz in der Hauptstraße in Birkenau ein Verkehrsunfall. Eine bisher unbekannte Verkehrsteilnehmerin beschädigte mutmaßlich durch unachtsames Öffnen der Tür das Fahrzeug eines anderen Verkehrsteilnehmers und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt mindestens 1000,- Euro. Eine Zeugin erkannte eine Dame, die als mutmaßliche Verursacherin in Frage kommt. Diese war in einem roten Kleinwagen unterwegs und wird wie folgt beschrieben: Mitte - Ende 50, braune Haare, Brille.

Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 - 7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell