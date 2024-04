Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Sicher Radeln und Rasten - Tipps zum Frühlingsstart

Südhessen / Darmstadt (ots)

Die Temperaturen steigen und bei den angekündigten Sonnenstrahlen wechseln im Frühjahr wieder viele Menschen vom Auto aufs Fahrrad. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass in den dunklen Abend- oder Morgenstunden eine gute Erkennbarkeit gewährleistet ist. Um von allen Verkehrsteilnehmern gut gesehen zu werden, kann man zusätzlich zur Fahrradbeleuchtung auch Reflektoren am Fahrradhelm oder der Kleidung tragen.

Es ist jedoch nicht nur die Verkehrssicherheit- und Straßentauglichkeit des Rades wichtig, sondern auch der richtige Diebstahlschutz. Da die Nachfrage nach elektrischen Zweirädern sehr gestiegen ist, kann es sich mitunter um den Wert eines Kleinstwagens handeln, welcher gut abgesichert sein will. Besonders wichtig ist, dass die Räder nicht nur ab- sondern vor allem angeschlossen werden. Man sollte darauf achten, sein Rad immer an einem festen Gegenstand zu befestigen. Zusätzlich ist es von Vorfall, das Schloss möglichst hoch am Rad anzubringen. Hintergrund ist, dass so die Täter den Bolzenschneider- oder die Zange nicht am Boden abstützen und ihr Körpergewicht als Hebel einsetzen können. Auch die Wahl des Abstellortes ist wichtig. Nach Möglichkeit sollten kameraüberwachte Abstellplätze oder öffentliche Plätze mit Publikumsverkehr gewählt werden, umso mögliche Täter aufgrund der Öffentlichkeit abzuschrecken. Eine weitere Empfehlung ist das Abnehmen wertvoller Bedienteile wie Akku, Display oder separater Beleuchtung. So kann jeder Radfahrer der sogenannten "Gelegenheit macht Diebe" entgegenwirken.

Hier unsere Tipps für lange Freude am Zweirad zusammengefasst:

- beim Kauf die korrekte Fahrradrahmennummer direkt notieren - Radzeitnah registrieren/codieren lassen ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5735686 oder https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5749221 ) - hochwertige Schlösser nutzen (generell ein Schloss) - Räder auch in Abstellräumen abschließen - abnehmbare Bedienteile sichern - Rad nicht nur ab- sondern an einen geeigneten festen Gegenstand anschließen - Akustische Alarmsysteme können Täter vertreiben - sichere, kameraüberwachte Abstellmöglichkeiten wählen

