Darmstadt (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (04.04.) hinterließen Unbekannte ihre Spuren an der Wand einer Turnhalle. Mit Sprühfarbe wurden verschiedene Kritzeleien an die Turnhalle einer Sportstätte angebracht, darunter auch polizeifeindliche und rechtsextreme Schmierereien. Die Farbschmierer entkamen unerkannt vom Tatort und hinterließen einen Sachschaden von ...

