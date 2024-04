Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Geparktes Fahrzeug beschädigt und von der Unfallstelle geflüchtet.

Lorsch (ots)

Am 06.04.2024 in der Zeit von 18:45 Uhr bis 19:15 Uhr ereignete sich in Lorsch auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes ein Verkehrsunfall. Ein dort in der 2. Reihe gegenüber dem Eingang geparktes Fahrzeug wurde von einem anderen Fahrzeug beim Ein-/Ausparken hinten links beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die diesen Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Heppenheim (Tel: 06252-7060) in Verbindung zu setzen.

