HZA-IZ: Zoll geht bundesweit gegen Schwarzarbeit vor

Bundesweite Schwerpunktprüfung im Baugewerbe

Itzehoe, Flensburg (ots)

Itzehoe, Flensburg, 21.03.2024

Gestern hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) eine bundesweite Schwerpunktprüfung in der Baubranche durchgeführt. Ziel der Überprüfungen der Baustellen war die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten und des Mindestlohns sowie die Aufdeckung illegaler Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und sog. Leistungsbetrug.

Im Bereich des Hauptzollamtes Itzehoe waren insgesamt 56 Zöllnerinnen und Zöllner im Einsatz. Die Zollbediensteten führten ihre Prüfungen auf vier Großbaustellen durch.

"Bei den durchgeführten Prüfungen wurden allein 15 Fälle von illegaler Ausländerbeschäftigung festgestellt.", so Maurice Douce, Sprecher des Hauptzollamtes Itzehoe. "Die Zöllnerinnen und Zöllner konnten gestern insgesamt 67 Feststellungen treffen, zu denen im Nachgang des Einsatzes noch umfangreiche Nachermittlungen und Prüfungen in der Lohn- & Finanzbuchhaltung der Unternehmen durchgeführt werden.", so Douce weiter.

Aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung und der umfangreichen gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen legt der Zoll bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit einen besonderen Fokus auf die Baubranche.

Zusatzinformation:

Der Zoll trägt durch seine umfangreichen Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Die Prüfungen der FKS erfolgen risikoorientiert. Dabei führen die Beschäftigten des Zolls sowohl stichprobenweise Prüfungen als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch. In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen führt die FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite, aber auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch und sorgt damit für eine besonders hohe Anzahl an Prüfungen in der jeweiligen Branche.

