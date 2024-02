Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin

L21/Prerow (ots)

Am Dienstagvormittag, dem 20.02.2024, ereignete sich auf der Landesstraße 21 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst und dadurch schwer verletzt wurde. Sie kam anschließend in das Stralsunder Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 84-jährige Deutsche in seinem Pkw VW gegen 10:45 Uhr die L21 von Zingst in Richtung Prerow. Dabei übersah er offenbar Höhe Ortseingang Prerow die in gleiche Richtung gehende 47-jährige Deutsche am rechten Fahrbahnrand und erfasste sie seitlich. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Verletzungen der 47-Jährigen als nicht lebensbedrohlich eingeschätzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf rund 1.000 Euro geschätzt.

