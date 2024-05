Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Motorradfahrer schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein 20 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in eine Klinik geflogen werden. Der Zweiradfahrer kam gegen 16.15 Uhr auf der L 197 zwischen Thiergarten und Stetten am kalten Markt in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und schrammte mit seiner Maschine an der Leitplanke entlang. Der 20-Jährige zog sich bei dem Sturz schwerere Verletzungen zu und kam im Straßengraben zum Liegen. An der Suzuki entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 4.000 Euro.

Sigmaringen

Von Fahrbahn abgekommen und gegen Mauer geprallt - 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem BMW gegen eine Mauer geprallt ist am Sonntagmorgen ein 26-Jähriger auf der B 32 zwischen Sigmaringendorf und Sigmaringen. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach der Kollision mit der neben der Straße befindlichen Mauer in einem Grünstreifen zum Stehen. Während der Autofahrer und sein Beifahrer glücklicherweise unverletzt blieben, wird der Sachschaden am BMW auf rund 10.000 Euro geschätzt. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell