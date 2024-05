Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer stürzt mehrfach

Ein 44-jähriger Pedelec-Fahrer war am Sonntag gegen 13.30 Uhr mit über 2,3 Promille im Stadtgebiet unterwegs und stürzte dabei mehrfach. In der Charlottenstraße streifte er einen abgestellten Pkw und kam zu Fall. Obwohl er an dem Wagen rund 2.000 Euro Sachschaden angerichtet hatte, setzte er seine Fahrt fort. Nur wenige Meter entfernt kollidierte er in der Katharinenstraße mit einem Metallpfosten. Erst als er in der gleichen Straße kurz darauf erneut stürzte, wurde er von Zeugen gestoppt. Weil die Atemalkoholmessung einen Wert von über 2,3 Promille anzeigte, musste der leicht verletzte 44-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommen nun entsprechende Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht zu.

Friedrichshafen

Handfeste Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung am Sonntagabend gegen 19 Uhr zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden im Bereich der Bahnhofs-Unterführung ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll eine vierköpfige Personengruppe von einer etwas größeren Gruppe zunächst angepöbelt worden sein. Es entwickelte sich eine Auseinandersetzung, bei der die kleinere Gruppe mit Schlägen, Tritten und offenbar auch einer Kette attackiert wurde. Die vier jungen Männer wurden verletzt, zwei von ihnen wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Nach der Tat suchten die unbekannten Angreifer in Richtung Bahnhofsvorplatz das Weite. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise zur Identität der beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Kressbronn

Traktorfahrer reagiert nach Unfallflucht aggressiv

Nachdem ein Mann am Samstagnachmittag im Bereich Kressbronn zunächst eine Unfallflucht begangen und im Anschluss aggressiv reagiert haben soll, ermittelt die Polizei. Der 64-Jährige war mit einem Traktor im Bereich der Gießenbrücke unterwegs, wo er einen entgegenkommenden Pkw touchierte. Anstatt anzuhalten, setzte er seine Fahrt jedoch fort. Der 26-jährige Autofahrer, an dessen VW rund 2.000 Euro Sachschaden entstand, nahm die Verfolgung auf und sprach den 64-Jährigen auf den Unfall an. Dieser warf mit beleidigenden und drohenden Äußerungen um sich. Als der Jüngere daraufhin das Weite suchte, fuhr der Ältere diesem nach und soll im weiteren Verlauf auf dessen VW eingeschlagen haben. Er wird nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Überlingen

Gast irrt sich in Lokal und pöbelt

Ein alkoholisierter Mann hat am Sonntagvormittag in der Innenstadt die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 11.30 Uhr belästigte er Gäste eines Lokals und forderte von diesen offenbar sein Handy zurück. Die verständigten Polizisten brachten in Erfahrung, dass sich der 36-Jährige beim Pöbeln offenbar in der Örtlichkeit geirrt hatte. Sein Mobiltelefon hatte er nämlich kurz zuvor in einer anderen Gaststätte als "Pfand" hinterlegt, weil er dort seine Wein-Rechnung nicht bezahlen konnte. Der Mann musste die Polizisten zum Revier begleiten. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Zechbetrugs.

Salem

Zwei Jugendliche bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 18.45 Uhr im Amselweg in Beuren. Zwei Jugendliche waren ohne Fahrradhelm auf einem Fahrrad unterwegs, wobei einer der Radler an einer Einmündung verbotenerweise links an der Verkehrsinsel vorbeifuhr, um die Kurve zu schneiden. Dort kollidierte das Duo mit einem von links kommenden Fiat. Einer der 14-Jährigen wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, seine gleichalte Mitfahrerin zog sich eher leichte Blessuren zu. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Markdorf

Diesel gestohlen

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende hinweg mehrere hundert Liter Kraftstoff aus den Tanks eines Lastwagens gestohlen, der in der Straße "Zum Degenhardt" geparkt stand. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zwischen Freitagmorgen und Sonntagmorgen in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Auseinandersetzung mit Messer

Mit strafrechtlichen Folgen müssen zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren rechnen, nachdem sie am Montagmorgen kurz nach zwei Uhr in der Linzgaustraße aneinandergeraten sind. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten die Kontrahenten in einer Bar Alkohol getrunken. Auf dem Nachhauseweg gerieten der 22-Jährige und dessen Begleiter mit dem 21-Jährigen in Streit. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung soll der Jüngere ein Messer gezückt haben, woraufhin beide Männer aufeinander losgingen. Als Zeugen dazwischen gingen, flüchteten die Beteiligten. Polizisten trafen den älteren beteiligten Tatverdächtigen und seinen Begleiter kurze Zeit später an. Beide waren erheblich alkoholisiert, der 22-Jährige musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Den 21-jährige Tatverdächtigen konnten die Beamten in der Nacht nicht mehr antreffen. Der Polizeiposten Meersburg hat die Ermittlungen unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

