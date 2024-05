PP Ravensburg: Schreinerei bei Brand zerstört

Landkreis Sigmaringen (ots) - Stetten am kalten Markt Motorradfahrer schwer verletzt Mit einem Rettungshubschrauber musste ein 20 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in eine Klinik geflogen werden. Der Zweiradfahrer kam gegen 16.15 Uhr auf der L 197 zwischen Thiergarten und Stetten am kalten Markt in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und schrammte mit seiner Maschine an der ...

mehr