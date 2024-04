POL-EL: Bad Bentheim - Audi A5 zerkratzt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Am 23. April, um 13.30 Uhr kam es in Papenburg, auf dem Parkplatz des Hallenbades an der Russellstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines blauen Skoda stieß beim Öffnen der Fahrertür mit dieser gegen die Beifahrertür des daneben geparkten Dacia. An dem Dacia entstand Sachschaden. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, welcher sich ...

mehr