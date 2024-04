Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Polizei auf der Suche nach etwa 40-jährigem Zeugen nach Verkehrsunfall

Papenburg (ots)

Am 23. April, um 13.30 Uhr kam es in Papenburg, auf dem Parkplatz des Hallenbades an der Russellstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines blauen Skoda stieß beim Öffnen der Fahrertür mit dieser gegen die Beifahrertür des daneben geparkten Dacia. An dem Dacia entstand Sachschaden. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, welcher sich das Kennzeichen des blauen Pkw notierte und dieses an die geschädigte Dacia-Fahrerin weitergab. Anschließend verließ der Zeuge die Örtlichkeit.

Bei dem Zeugen soll es sich um eine männliche Person, ca. 40 Jahre alt, 180 cm groß, normale Statur, mit kurzen braunen Haaren gehandelt haben.

Der Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter 04961-9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell