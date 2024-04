Sögel (ots) - Zwischen Donnerstag und Freitag hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen an der Straße Im Eickel Sögel abgestellten grauen VW Passat beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

