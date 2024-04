POL-EL: Sögel - VW beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Samstag gegen 9.30 Uhr kam es an der Westfalenstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei kam ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Nach kurzer Begutachtung des Schadens stieg der Fahrer wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich unvermittelt von Unfallort. An der Straßenlaterne entstand ein Schaden in ...

