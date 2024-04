POL-F: 240407 - 0380 Frankfurt - Fechenheim: Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) - Gestern Mittag (06.04.2024) griff ein Mann in der Westerbachstraße Rettungskräfte an. Er wurde festgenommen. Gegen 13:20 Uhr versorgten Rettungskräfte am Bahnhof Rödelheim einen zunächst reglosen Mann. In der Folge sprang der zu behandelnde Mann auf und griff die Einsatzkräfte an. Auch die sofort entsandte Polizeistreife griff der Angreifer ...

