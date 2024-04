POL-F: 240407 - 0378 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach Nutzung von verfassungswidrigen Kennzeichen

Frankfurt (ots) - (lo) Am Donnerstagmittag (05.04.2024) kam es in einer Parfümerie auf der Zeil zu einem Diebstahl eines Flakons. Die Polizei nahm den Täter fest. Zivilfahnder bemerkten gegen 13.55 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Sicherheitsmitarbeiter und einem Mann am Ein- und Ausgang einer Parfümerie. Durch das sofortige Einschreiten der Beamten konnte die Situation geklärt und der Mann ...

