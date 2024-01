Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 31-Jähriger weigert sich den Zug zu verlassen

Stuttgart (ots)

Ein 31 Jahre alter Reisender weigerte sich am Dienstagmittag (17.01.2024) einen Zug am Stuttgarter Hauptbahnhof zu verlassen und versuchte anschließend den Zugbegleiter in die Regionalbahn zurückzudrängen. Der 31-Jährige fuhr am gestrigen Tag mit einer Regionalbahn aus Ulm kommend in Richtung Stuttgart, wo die Fahrt endete. Bei der Ankunft am Stuttgarter Hauptbahnhof weigerte sich der griechische Staatsangehörige gegen 13:15 Uhr offenbar zunächst den Zug zu verlassen, konnte jedoch wohl nach einiger Zeit durch einen Mitarbeiter zum Ausstieg überredet werden. Auf dem Bahnsteig soll der mit über 1,5 Promille alkoholisierte Mann den Mitarbeiter dann an der Schulter gepackt und versucht haben diesen in die Regionalbahn zurückzudrängen, um so offenbar selbst wieder in den Waggon zu gelangen. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den 31-Jährigen noch vor Ort feststellen und auf die Dienststelle verbringen. Bezüglich des Vorfalles, bei dem keiner der Beteiligten verletzt wurde, ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung.

