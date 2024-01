Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann schläft in Zugtoilette und leistet Widerstand

Ulm (ots)

Ulm: In der Nacht zu Dienstag (16.01.2024) schlief ein Mann in der Zugtoilette des ICE von Köln Hbf nach München Hbf und leistete anschließend Widerstand gegen die Einsatzkräfte der Bundespolizei. Bisherigen Informationen zufolge, wurde der 33-Jährige gegen 01:30 Uhr durch einen Zugbegleiter des ICE 613, schlafend in der Zugtoilette aufgefunden. Der Aufforderung, die Toilette zu verlassen, soll der deutsche Staatsangehörige nicht nachgekommen sein, weshalb der Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über den Sachverhalt in Kenntnis setzte. Den Einsatzkräften, welche am Hauptbahnhof Ulm den Zug betraten, gelang es nur durch Aushebeln der Tür den Mann aus der Toilette zu bringen. Zudem sperrte sich der 33-Jährige massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen, sodass er nur durch Anlegen der Handschellen aus dem ICE gebracht werden konnte. Die eingesetzten Beamten nahmen den Beschuldigten mit auf das Bundespolizeirevier Ulm. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freiem Fuß belassen. Die Ermittlungen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten wurden eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell