Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung und Beleidigungen am Haltepunkt Stuttgart Stadtmitte

Suttgart (ots)

Stuttgart; In der Nacht von Freitag auf Samstag (13.01.2024) berührte ein 28-Jähriger zunächst eine 21-jährige Frau am Gesäß, spuckte einer 20-Jährigen ins Gesicht und beleidigte anschließend mehrere Bundespolizisten. Bisherigen Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 03:00 Uhr auf einer Sitzbank am Haltepunkt Stuttgart Stadtmitte. Hier soll der Tatverdächtige sich ungefragt zu einer Gruppe wartender weiblicher Reisenden gesetzt und einer 21-Jährigen unsittlich an ihr Gesäß gefasst haben. Als die 20-jährige Begleiterin der Geschädigten diese Handlung bemerkte, forderte diese den Tatverdächtigen offenbar auf, sich zu entfernen. Der 28-Jährige blieb von dieser Aufforderung wohl unbeeindruckt und spuckte der Frau unvermittelt in ihr Gesicht. Einsatzkräfte der Bundespolizei, welche sich ebenfalls vor Ort befanden, konnten den Sachverhalt beobachten und den offensichtlich alkoholisierten Mann unverzüglich vorläufig festnehmen. Während der polizeilichen Maßnahmen meldete sich eine weitere 26-jährige Geschädigte, welcher der afghanische Staatsangehörige ebenfalls an das Gesäß gefasst haben soll. Auf dem Weg zum Bundespolizeirevier Stuttgart beleidigte und bedrohte der Beschuldigte die Beamten mehrfach. Ein Ermittlungsverfahren unter anderen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung, Bedrohung und der im Raume stehenden Körperverletzung wurde eingeleitet.

