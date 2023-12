Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht am Uellendahl - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (16.12.2023), gegen 23:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Uellendahler Straße. Ein bislang Unbekannter fuhr vermutlich mit einem BMW-Cabrio (Z4) vom Parkplatz eines Schnellrestaurants aus an. Dabei verlor er nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach einer Drehung kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten VW-Polo. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der BMW-Fahrer. An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Das Verkehrskommissariat Wuppertal bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

