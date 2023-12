Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Fahrzeuge und Roller beschädigt+Biker flüchtet nach Unfall+Parkplatzrempler in Gießen+Über drei Promille gepustet+Leichtverletzte nach Unfall

Gießen (ots)

Gießen: Gegen Autospiegel geschlagen

Ein unbekannter Mann schlug am Sonntag (24.12.23) in der Gnauthstraße gegen die Spiegel mehrerer geparkter Fahrzeug. Ein Zeuge informierte gegen 18.40 Uhr die Polizei über den auffälligen Mann. Er beschädigte letztendlich die Außenspiegel eines Polos, eines Mercedes und eines Golfs. Der Tatverdächtige soll etwa 1,75 Meter groß sein. Er ist hellhäutige und hat schwarze Haare. Er trug eine schwarze Weste und lief offenbar in Richtung Ludwigstraße. Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des beschriebenen Mannes geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Gegen Roller getreten

Ein unbekannter Mann trat am Sonntag (24.12.23) gegen 03.30 Uhr in der Grünberger Straße einen auf dem Gehweg abgestellten Roller um. Dabei hinterließ er an dem Fahrzeug einen Sachschaden in dreistelliger Höhe. Der Mann soll korpulent gewesen ein. Er trug eine helle Jacke und eine dunkle Hose. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Fernwald: Radfahrer flüchteten nach Zusammenstoß mit PKW

Nachdem es auf der Bundesstraße 457 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem BMW kam, fuhr der unbekannte Biker einfach davon. Ein 23-jähriger Mann aus einem Laubacher Ortsteil war am Sonntag (24.12.23) gegen 23.00 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße 457 von Lich nach Gießen unterwegs und bog an der Einmündung zur Autobahn nach links ab. Dabei stieß offenbar ein Radfahrer gegen das Heck des BMW. Ind er Folge stürzte er zu Boden und stand danach wieder auf. Anschließend flüchtete er in Richtung Gießen, von dort er vermutlich gekommen war. Wer hat den Unfall zufälligerweise beobachtet? Wem ist ein schlanker Radfahrer, vermutlich ohne Beleuchtung, zwischen Lich und Gießen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Parkplatzrempler

Ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro beklagt der Besitzer eines Seats, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den schwarzen Ibiza im Parkhaus des Miller Hauses in der Grünberger Straße am Stoßfänger hinten links touchierte. Zeugen die den Verursacher am Dienstag zwischen 19.00 und 21.30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord in Verbindung zu setzen.

Gießen: Knapp über drei Promille nach Unfall gepustet

Nach einem Unfall in der Rheinfelser Straße pustete ein Verkehrsteilnehmer stattliche 3,02 Promille. Auf dem Rastplatz in Lützelllinden touchierte der LKW-Fahrer am Samstag (23.12.23) gegen 21.45 Uhr einen geparkten Sattelschlepper. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Nachdem sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, boten die Beamten dem 41-jährigen Brummifahrer einen Atemalkoholtest an. Nachdem der Test positiv reagierte, folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Grünberg: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und über 50.000 Euro Sachschäden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Kreisstraße 41 zwischen Grünberg-Lumda und Mücke-Atzenhain. Ein 43-Jähriger war am Samstag (23.12.23) gegen 13.25 Uhr mit seinem Transporter auf der Landstraße 3125 von Grünberg-Weitershain nach Grünberg-Stangenrod unterwegs. An der Kreuzung zur K41 kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 27-Jährigen, der von Lumda in Richtung Atzenhain fuhr. Der Mercedes schleuderte nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Grünberg in Verbindung unter 06401/9143-0 zu setzen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell