Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Viele Einbrüche im Landkreis Gießen

Gießen (ots)

Eine Vielzahl an Einbrüchen und Einbruchsversuchen im Landkreis Gießen verzeichnete die Gießener Polizei in den vergangenen Tagen. Insbesondere schlugen im Stadtgebiet Gießen unbekannte Täter fast ein Dutzend Mal zu.

Gießen

In der Nacht von Donnerstag (21.12.23) auf Freitag (22.12.23), zwischen 22.00 und 10.00 Uhr brachen Unbekannte über ein Toilettenfenster in eine Pizzeria am Ludwigplatz ein. Aus einer Schublade entnahmen der oder die Einbrecher eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 450 Euro.

Freitagfrüh (22.12.23) gegen 04.00 Uhr schlug ein Unbekannter mit einem festen Gegenstand zwei Scheiben einer Gaststätte in der Klinikstraße ein. Nachdem er das Fenster öffnete, stieg er in das Gebäude ein. Aus dem Bereich des Tresens entwendet er zwei Geldbörsen mit Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Der Täter trug eine schwarze Jacke, eine helle Hose, einen schwarzen Gürtel, darunter vermutlich eine gelbe Unterhose, weiße Sneaker und schwarze Handschuhe. Wenige Tage später, am Dienstag (26.12.23) zwischen Mitternacht und 08.00 Uhr, geriet die Gaststätte erneut in den Fokus von einem Dieb. In diesem Fall schlug der Unbekannte ein Fenster ein und entwendeten Wechselgeld aus einer Kellnergeldbörse.

In der Buddestraße schlugen Unbekannte am Freitag (22.12.23) zwischen 15.30 und 20.00 Uhr gleich zweimal zu. Während in einem Mehrfamilienhaus die Täter lediglich die Eingangstür aufhebelten und nach ersten Erkenntnissen nichts entwendeten, brachen sie im Nachbarhaus fünf Kellerverschläge auf. Die Ermittlungen zum möglichen Diebesgut laufen noch an.

Mit Bargeld in fünfstelliger Höhe flüchteten Unbekannte aus einem Einfamilienhaus in der Krofdorfer Straße. Dort hatte der oder die Täter am Freitag (22.12.23) zwischen 15.00 und 19.00 Uhr ein Fenster aufgehebelt. Im gleichen Zeitraum hebelten zudem Unbekannte das Küchenfenster eines Nachbarhauses ein. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet?

Auf Werkzeug hatten es Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in der Hillebrandstraße abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 18.00 Uhr am Freitag (22.12.23) und 18.00 Uhr am Samstag (23.12.23) Zugang über den Hauseingang und durchsuchten mindestens zwei Kellerverschläge.

Einen Tresor ließen Einbrecher aus einer Bäckerei in der Nacht von Freitag (22.12.23) auf Samstag (23.12.23) in der Frankfurter Straße mitgehen. Die Täter versuchten zunächst über die Eingangstür einzudringen. Nachdem dies offenbar scheiterte, hebelten sie ein Fenster auf. Anschließend rissen sie den Tresor aus einer Verankerung heraus und flüchteten.

Offenbar ohne Diebesgut flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in ein Dönerladen im Seltersweg. Die Unbekannten schlugen zwischen 21.30 Uhr am Samstag (23.12.23) und 10.00 Uhr am Montag (25.12.23) ein Fenster ein und öffneten es.

Auf dem Weihnachtsmarkt "Schwedendorf" im Seltersweg hebelte ein oder mehrere Unbekannte die Eingangstür eines Glühweinstandes auf. Nach Angaben des Betreibers stahlen die Diebe offenbar nichts. Der Einbruch ereignete sich zwischen 23.00 Uhr am Sonntag (24.12.23) und 11.00 Uhr am Dienstag (26.12.23).

Nachdem Unbekannte Montagabend (25.12.23) in ein Mobil-Heim und ein Wohnanhänger am Uferweg einbrachen, durchsuchten sie diese und stahlen daraus eine Armbanduhr. Einem Zeugen fiel dort gegen 21.00 Uhr zwei männliche Personen auf. Die Unbekannten zogen sich Kapuzen auf und rannten weg, als sie den Zeugen bemerkten. Wem sind die Personen ebenfalls aufgefallen?

In der Ederstraße geriet am Montagabend gegen 21.00 Uhr ein Supermarkt in den Fokus von einem Dieb. Der Unbekannte hebelte eine Tür auf, entwendete aus zwei Kassen Bargeld und flüchtete anschließend. Nach bisherigen Erkenntnissen trug der Tatverdächtige eine Maske.

Hinweise zu den Einbrüchen im Gießener Stadtgebiet nehmen die Beamten der Gießener Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Linden

Auf Schmuck und Bekleidung im Wert von etwa 5.000 Euro hatten es Einbrecher in der Kantstraße in Leihgestern abgesehen. Zwischen 15.00 Uhr am Samstag (23.12.23) und 14.00 Uhr am Dienstag (26.12.23) drückten die Unbekannten im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses einen Rollladen hoch, hebelten die Terassentür auf und durchsuchten im Gebäude mehrere Schränke. Die Polizei schätzt die Sachschäden auf etwa 500 Euro

Pohlheim

Aus einem Einfamilienhaus im Tulpenweg in Watzenborn-Steinberg ließen Unbekannte Bargeld, Schmuck und Uhren mitgehen. Der oder die Täter hebelten zwischen 08.00 Uhr am Freitag (26.12.23) und 15.00 Uhr am Samstag (26.12.23) eine Tür auf. Im Gebäude machten sie sich zudem an einer weiteren Tür zu schaffen.

Biebertal

Im Biebertaler Ortsteil Fellingshausen kam es zu vier Einbrüchen.

In der Friedensstraße machten sich die Unbekannten zwischen Mittwoch (20.12.23) und Samstag (23.12.23) an Fenster und Türen von zwei Einfamilienhäusern zu schaffen. Bei einem Gebäude hielt die Tür stand. Bei dem anderen Haus hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten es. Ohne Beute machten sich die Unbekannten aus dem Staub.

Nachdem Unbekannte zwischen 16.40 Uhr am Freitag (22.12.23) und 09.45 Uhr am Samstag (23.12.23) über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Vogelsang" einbrachen, durchsuchten sie es. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell nicht bekannt.

Die Ermittlungen zu möglichen Diebesgut nach einem Einbruch in ein Einfamilienhause in der Straße "Am Dünsberg" laufen ebenfalls noch. Die Tat ereignete sich zwischen 08.00 Uhr am Samstag (16.12.23) und 16.45 Uhr am Freitag (22.12.23).

Grünberg

Auf Schmuck, Münzen, zwei Waffen und Bargeld mit einem Gesamtwert in fünfstelliger Höhe hatten es zwei Unbekannte in einem Einfamilienhaus in der Wolfskaute in Beltershain abgesehen. Die Einbrecher drangen gewaltsam über den Balkon ein. Sie rissen den Rollladen teilweise raus, schlugen die Scheibe ein, stiegen in das Haus und durchsuchten anschließend das Gebäude. Mit dem Diebesgut flüchteten sie in unbekannte Richtung. Wem sind dort am Freitag gegen 19.00 Uhr verdächtige Personen bzw. ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen?

Rabenau

In der Glaubrechtstraße in Londorf stahlen Einbrecher am Freitag (22.12.23) zwischen 08.30 und 20.00 Uhr Schmuck aus einem Einfamilienhaus. Um in das Gebäude zu kommen, hebelten sie ein Fenster an der Rückseite des Hauses auf.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell