Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende beleidigt und getreten

Stuttgart (ots)

Ein 25-jähriger Mann hat in der Nacht zum Montag (15.01.2024) am Hauptbahnhof Stuttgart seine Bekannte im Alter von 20 Jahren beleidigt und getreten.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es gegen 00:45 Uhr in einem abfahrbereiten Zug in Richtung Tübingen zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen. In der Folge soll der 25-jährige deutsche Staatsangehörige die junge Frau beleidigt, ihr gegen das Schienbein getreten und sie im Intimbereich berührt haben. Alarmierte Beamte der Bundespolizei trafen die Beiden, die sich offenbar kannten, noch vor Ort an. Durch den Vorfall wurde die Frau nach bisherigen Informationen nicht verletzt. Der 25-Jährige, der sich im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen auch gegenüber den Polizisten aggressiv verhielt, muss unter anderem mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung, der Beleidigung und der Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell