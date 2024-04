POL-F: 240407 - 0377 Frankfurt - Innenstadt: Ladendieb festgenommen

Frankfurt (ots) - (ha) Drei bislang unbekannte Täter brachen am gestrigen frühen Morgen (04. April 2024) gegen 02:00 Uhr in einen Supermarkt in der Emmerich-Josef-Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Einbrecher die hintere Eingangstür des Supermarktes auf und entwendeten diverse Lebensmittel, E-Zigaretten (Wert ca. 1160 Euro) und Bargeld in Höhe ...

mehr