Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss auf dem Mofa unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (04.02.2024) gegen 17 Uhr kontrollierten Polizeikräfte in der Bayreuther Straße in Ludwigshafen einen 59-jährigen Mofafahrer, da dieser zuvor durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Während der Kontrolle zeigte der 59-Jährige zudem weitere Anzeichen auf Alkohol- und Drogenkonsum, weshalb mit diesem ein freiwilliger Urintest, sowie ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Der Urintest reagierte positiv auf Amphetamin, der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Dem 59-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

