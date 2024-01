Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Bedrohungen lösen Polizeieinsatz in Nidda aus + Dieseldiebe auf Baustelle in Peterweil unterwegs +

Karben-Peterweil: Dieseldiebe schlagen zu -

Dieseldiebe suchten eine Baustelle in der Heitzhöfer Straße auf. Zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen pumpten die Täter aus einem Lkw und einem Bagger insgesamt rund 400 Liter des Kraftstoffes ab. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Diebe die Flüssigkeit in Kanister umfüllten und mit einem Transporter in Sicherheit brachte. Zeugen, die die Täter im genannten Zeitraum an der Baustelle der Heitzhöfer Straße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 mit der Polizeistation in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

Nidda: Polizeieinsatz nach Bedrohungen -

Bedenken einer Familie aus Gedern zu der Beziehung einer Angehörigen zu einem in Nidda lebenden Mann, führten gestern Nachmittag zu einem Polizeieinsatz. Familienmitglieder aus Gedern sprachen Bedrohungen gegen die eigene Angehörige sowie gegen den Mann und deren Familie aus. Mehrere Streifen der Wetterauer Polizei, unterstützt von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei, kamen zum Einsatz. Letztlich nahm die Polizei Kontakt mit der Familie in Gedern auf, worauf diese die Polizeistation Büdingen aufsuchte. Im Rahmen einer Gefährderansprache wurden den Anwesenden mögliche Konsequenzen aufgezeigt, sollten die Drohungen fortgeführt werden. Außerdem sprach die Polizei sogenannte Wegweisungsverfügungen gegen drei Familienangehörige aus. Gegen diese ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Bedrohung.

