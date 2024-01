Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Wohnungseinbruch in Wallernhausen + Hyundai bereits mehrfach in Ilbenstadt zerkratzt +

Friedberg (ots)

Nidda-Wallernhausen: Wohnungseinbruch -

Im Fliederweg brachen Diebe in ein Einfamilienhaus ein. Gestern, zwischen 10.30 Uhr und 23.00 Uhr schoben die Täter den Rollladen eines Fensters hoch, brachen das Fenster auf und stiegen ein. Im Haus durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Ihnen fiel Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Die Schäden am Fenster belaufen sich auf rund 100 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen, die in diesem Zusammenhang gestern im Fliedernweg auffielen, nehmen die Ermittler der Friedberger Kripo unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Niddatal-Ilbenstadt: Hyundai zerkratzt -

Bereits dreimal in den zurückliegenden acht Wochen zerkratzten Unbekannte den Lack eines in der Vogelsberger Straße geparkten, grauen Santa Fe. In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen die Täter zuletzt zu. Zwischen 17.00 Uhr und 11.00 Uhr parkte der Wagen in Höhe der Hausnummer 8. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in die Bleche des Hyundais. Eine neue Lackierung wird mindestens 500 Euro kosten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell