POL-F: 240405 - 0374 Frankfurt - Höchst: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Donnerstagmorgen (04. April 2024) versuchten zwei Männer in eine Wohnung in der Voltastraße einzubrechen. Beide konnten noch vor Ort durch Polizeibeamte festgenommen werden. Gegen 08:10 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie zwei 21- und 25-jährige Männer mittels Zange und diversem anderen Hebelwerkzeug versuchten in eine Wohnung in ...

