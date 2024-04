Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240405 - 0373 Frankfurt - Bockenheim: Zwei Wohnungseinbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Donnerstagmorgen (04. April 2024) versuchten zwei Männer in eine Wohnung in der Voltastraße einzubrechen. Beide konnten noch vor Ort durch Polizeibeamte festgenommen werden.

Gegen 08:10 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie zwei 21- und 25-jährige Männer mittels Zange und diversem anderen Hebelwerkzeug versuchten in eine Wohnung in der Voltastraße zu gelangen. Der Versuch misslang, es entstand jedoch Sachschaden an der Eingangstür. Wie sie zuvor in das Gebäude kamen ist nicht bekannt.

Die Zeugin verständigte die Polizei und Beamte konnten die Zwei noch im Treppenhaus festnehmen.

Die beiden Männer müssen sich jetzt wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell