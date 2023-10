Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231030 - 2012 Frankfurt - Rödelheim: Mutter mit Kleinkind wird erpresst - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(py) Gestern Morgen (29.10.2023) wurde eine Mutter mit ihrem Kleinkind mit einem abgebrochenen Weinglas bedroht, um sie zur Herausgabe von Bargeld zu bringen. Die Frau entkam der Situation. Der Tatverdächtige ist flüchtig und die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 35-Jährige gegen 09:20 Uhr mit ihrem 14 Monate alten Sohn im Tragetuch vor ihrem Körper zu Fuß in der Burgfriedenstraße unterwegs. Dabei wurde sie unvermittelt von einem Mann angesprochen, der Geld von ihr forderte. Sie teilte ihm mit, dass sie kein Bargeld dabeihabe. Der Tatverdächtige zerschlug ein Weinglas das er dabei hatte an einer Hauswand, drohte damit in Richtung der Mutter und forderte erneut Bargeld. Die Bedrohte flüchtete und der Tatverdächtige entfernte sich in Richtung Thudichumstraße.

Die Frau beschrieb den Tatverdächtigen folgendermaßen:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, etwa 1,70m groß, schmächtige Statur, kürzere dunkle Haare, trug weit geschnittene dunkle Jacke und eine weite dunkle Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatverdächtigen oder dem Tatgeschehen machen können, sich beim 11. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell