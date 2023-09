Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche schlagen 12-Jährigen

Werdohl (ots)

Fünf Personen einer ca. zehnköpfigen Gruppe Jugendlicher haben am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, am Friedrich-Keßler-Platz auf einen 12-Jährigen eingeschlagen. Die ca. 17-18 Jahre alten Personen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hintergrund der Tat sind offenbar länger bestehende Streitigkeiten. Der 12-Jährige erlitt keinerlei ernsthaften Verletzungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (schl)

