Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240407 - 0379 Frankfurt - Rödelheim: Angriff auf Einsatzkräfte - Festnahme

Frankfurt (ots)

Gestern Mittag (06.04.2024) griff ein Mann in der Westerbachstraße Rettungskräfte an. Er wurde festgenommen.

Gegen 13:20 Uhr versorgten Rettungskräfte am Bahnhof Rödelheim einen zunächst reglosen Mann. In der Folge sprang der zu behandelnde Mann auf und griff die Einsatzkräfte an. Auch die sofort entsandte Polizeistreife griff der Angreifer verbal an und versuchte sie mehrfach anzuspucken. Der 37-jährige Mann aus Frankfurt konnte widerstandslos festgenommen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration (AAK) von 1,35 Promille.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte verantworten.

